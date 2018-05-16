İşkenceci Haspel, CIA Başkanı oldu

İşkenceci kariyeriyle gündeme gelen Gina Haspel, bugün Amerika İstihbarat Komitesi’nde yapılan oylamada CIA Başkanı seçildi.

Bugün ABD’de İstihbarat Komitesi’nde yapılan oylamada 5 oya karşı 10 oyla Gina Haspel’in CIA’in başına gelmesi onaylandı. Oylama sırasında 8 Cumhuriyetçi Parti üyesinin tamamı olumlu oy kullanırken 7 Demokrat Parti üyesinin 2’si olumlu oy kulandı.

Gina Haspel’in CIA yöneticiliğine aday olması, geçmişte işkencecilik yaptığı tartışmalarını da gündeme getirmişti. 11 Eylül 2001’deki İkiz Kuleler'e saldırının ardından kariyerinde yükselmeye başlayan Haspel bizzat sorguladığı insanlar üzerinde ağır işkence yöntemleri uygulamıştı.

Haspel gözetiminde işkence yapıldığını da kabul etmişti ve bunu artık uygulamayacağını, “Amerikan değerlerine uygun” davranacağını söylemişti.