IŞİD’in Suriye’deki son yerleşimi ele geçirildi iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD destekli güçlerin Suriye'de IŞİD’in elindeki son yerleşim yerini de ele geçirdiğini iddia etti.

Reuters’ın haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’nin doğusunda IŞİD’in kontrolündeki son bölgeyi de ele geçirdiğini, bölgedeki IŞİD militanlarının teslim olduklarını duyurdu.

Reuters sözkonusu haberin henüz doğrulanamadığını bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, çoğunluğu yabancı uyruklu olan birkaç yüz IŞİD militanı son iki günde SDG tarafından yapılan operasyonlarda teslim oldu. Gözlemevi hâlâ bazı IŞİD üyelerinin yeraltındaki tünellerde saklanıyor olabileceğini bildirdi.

Suriye medyası, "IŞİD'le mücadele" gerekçesiyle ABD liderliğindeki koalisyonun geçen hafta Fırat’ın doğusunda Irak sınırı yakınlarında bulunan Bağuz köyüne düzenlediği hava saldırılarında en az 70 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

