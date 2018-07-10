IŞİD'in Afganistan'daki 'başkenti' ele geçirildi, 160 cihatçı öldürüldü

IŞİD'in Afganistan'daki merkezi Afgan güçleri ve ABD askerleri tarafından ele geçirildi. Harekat sırasında 16 cihatçı öldürüldü.

IŞİD'in Afganistan'daki ana karargahı ABD askerleri ve Afgan Özel Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Harekat sırasında en az 160 cihatçı öldürülürken, operasyon sırasında ABD ve Afgan güçlerinin kayıp vermediği öne sürüldü.

Pakistan sınırındaki Deh Bala'nın, iki ay öncesine kadar IŞİD kontrolünde olduğu, ancak harekatın ardından cihatçıların dağlara çekilmek zorunda kaldıkları duyuruldu.

Bölgenin IŞİD'e para, finansal destek, lojistik sağladığı, bunun yanı sıra Kabil ve Celalabad'a yapılan saldırıların da Deh Bala'da hazırlandığı kaydediliyor.

Ele geçirilen IŞİD bölgesinde çok sayıda bombalı tuzak ve kafası kesilmiş iki kadın bulunduğu bildiriliyor.