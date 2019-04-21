IŞİD’in 35 Suriye askerini öldürdüğü iddia edildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD’in Humus ve Deyrezzor’da düzenlediği saldırılarda 35 Suriye askerini öldürdüğünü duyurdu. Suriyeli yetkililer doğrulamadı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in hafta içinde Humus ve Deyrezzor’da düzenlediği saldırılarda 35 Suriye askerini öldürdüğünü duyurdu.

IŞİD'in medya organlarında söz konusu saldırılardan söz edilirken, Suriyeli yetkililer doğrulamadı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin 23 Mart’ta IŞİD’in elindeki son bölge olan Bağuz’un “kurtarıldığını” duyurmasının ardından bu bölgedeki bazı IŞİD militanlarının çöle kaçtıkları bildirilmişti.

Suriye İnsan Halkları Gözlemevi, IŞİD militanlarının geçen perşembe günü Humus bölgesindeki çölde 27 Suriye askeri ve hükümet yanlısı milisi öldürdüğünü duyurdu. Sekiz kişinin de Perşembe gecesi Deyrezzor'da öldürüldüğü kaydedildi.

Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdülrahman, yaşananların IŞİD’in yenilgisinin ilanından sonra hükümet güçlerine yönelik en kanlı saldırı olduğunu söyledi. Çatışmalarda ayrıca en az altı IŞİD militanının öldürüldüğü kaydedildi.