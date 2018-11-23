IŞİD'e hava saldırısı: 14 militan öldürüldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentinin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırılarında, IŞİD militanı 14 kişi öldü. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü, Yahya Rasul tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyona bağlı uçakların Musul'un kuzeybatısında bulunan Atşane Dağları'ndaki IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 14 IŞİD militanının öldüğü aktarılan açıklamada, koalisyonun, bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren Irak ordu güçlerine hava desteği verdiği kaydedildi.
Irak güvenlik güçleri, IŞİD'in yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.