'IŞİD'e 'cihatçı' olarak sızdı, 48 saldırı önledi'

2014 yılında IŞİD'e sızan Irak istihbaratında görevli Yüzbaşı Harit el Sudani'nin, IŞİD'in Irak'ta düzenlemeyi planladığı 48 saldırıya engel olduğu ileri sürüldü.

Irak'da IŞİD'e sızan Irak istihbaratında görevli Yüzbaşı Harit el Sudani'nin, birçok saldırıyı engellediği ileri sürüldü.

Vatan'da yer alan habere göre, geçen yıl ocak ayında IŞİD tarafından infaz edildiği düşünülen El Sudani'nin, kimliği ortaya çıkana kadar IŞİD'in başkent Bağdat ve çevresinde düzenlemeye çalıştığı çok sayıda büyük saldırıları engellediği düşünülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre El Sudani örgütte, bombalı araçları saldırı noktasına bırakma görevini üstlenmişti. İddiaya göre Sudani, IŞİD'den teslim aldığı bomba yüklü araçları, bomba imha ekiplerine götürüyor, ardından hedeflenen bölgede sahte bombalarla saldırı düzenlenmiş görüntüsü veriyordu.

2016'da Bağdat'ın El Hurriye semtindeki pazarı hedef alan bombalı araç saldırısının gerçekte hiç yaşanmadığı, bunun yerine bölgede sahte bir bomba patlatıldığı, bir grup figüranın da ölü ve yaralı taklidi yaptığı iddia edildi. Polisin olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntülerini servis ettiği, IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansının da saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurduğu belirtiliyor.