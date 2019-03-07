IŞİD'den Haşd eş-Şabi'ye saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

IŞİD, Musul'da Haşd eş-Şabi güçlerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, IŞİD tarafından Haşd eş-Şabi'ye düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni yaptığı açıklamada, IŞİD'in, Haşd eş-Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşd eş-Şabi gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların bir kısmını Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldıklarını belirten Ali Hüseyni, saldırının ardından bölgede Irak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Haşd eş-Şabi, Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinde önemli rol oynamıştı.