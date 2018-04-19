'IŞİD tahliye anlaşmasını kabul etti'

Şam'ın güneyindeki IŞİD güçlerinin Suriye ordusuyla anlaşmaya vardığı ve bölgeyi terk edecekleri iddia ediliyor.

Suriye ordusu, Şam'ın güneyindeki cihatçıların Deyrezzor'a taşınmaları için görüşmeleri sürdürüyordu. Kuşatma altındaki IŞİD üyelerine yapılacak operasyon, bölgedeki sivil nüfus sebebiyle ertelenmişti.

Al Masdar'ın aktardığına göre, Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'de bulunan 1200 IŞİD üyesi ağır silahlarını bırakarak bölgeyi terk etmeyi kabul etti.

IŞİD üyelerinin aileleriyle birlikte Suriye çölünde bilinmeyen bir yere taşınacakları aktarılıyor.

İddianın Suriye ordusunun IŞİD üyelerine 48 saat tanıdığı yönündeki haberlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Bölgede bulunan El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam üyelerininse ayrı bir anlaşmayla Suriye'nin kuzeyine götürüleceği söyleniyor.

ANLAŞMADA IRAK ÇEKİNCESİ

Suriye ordusuyla IŞİD arasındaki görüşmeler sürerken, anlaşmanın Irak tarafından istenmediği konuşuluyordu.

Deyrezzor'daki IŞİD varlığının Irak için de tehdit oluşturduğu biliniyor.

Irak ordusu ve milis güçlerinin Deyrezzor'daki IŞİD üyelerine karşı saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Suriye ordusu Yermük Kampı'nın Şam merkezine 8 kilometre mesafede olması sebebiyle bölgede büyük çaplı operasyon gerçekleştirmek istemiyor.