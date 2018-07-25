IŞİD Süveyde'deki intihar saldırılarını üstlendi, ölü sayısı artıyor

Bu sabah Suriye'nin güneyindeki Süveyde kenti ve köylerine düzenlenen intihar saldırılarında 75'in üzerinde kişi yaşamını yitirdi. AFP ise son dakika haberinde ölü sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

Suriye'nin güneyinde hükümetin kontrolündeki Süveyde kenti ve çevre köylerinde bu sabah düzenlenen bir dizi intihar saldırısında ölenlerin sayısı artıyor. Al Masdar 75'in üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini bildirirken, AFP saldırılarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği haberini geçti.

Öte yandan saldırıları üstlenen IŞİD, sabahki saldırılarda "Nusayri Ordusu" diye nitelediği Suriye ordusundan 100'ün üzerinde askeri öldürdüğü ve yaraladığını iddia etti.

IŞİD'in iddiasının aksine patlamalarda yaşamını yitirenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor.

Bu sabah düzenlenen saldırılar, IŞİD'in Süveyde'de gerçekleştirdiği ilk terörist saldırı ve Suriye devleti kontrolü altında bulunan bir bölgedeki ilk büyük saldırısı olma özelliğini taşıyor.

