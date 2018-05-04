IŞİD Suriye'nin güneyinde diğer cihatçı gruplara saldırdı

Suriye'nin güneyinde bulunan Dera'da IŞİD'le ÖSO grupları arasında çatışma yaşandı.
Al Masdar'ın haberine göre çatışmalar IŞİD'in ÖSO üyesi cihatçılara saldırısıyla başladı.
IŞİD, ÖSO kontrolündeki Hayt kasabasını hedef alırken, ÖSO üyeleri IŞİD'in elindeki kasabalara havan saldırıları gerçekleştirdi.
IŞİD geçtiğimiz haftalarda ÖSO'ya saldırmış, en az 25 ÖSO mensubunu öldürmüştü.
Cihatçı örgütlerin kontrolündeki bölgelerin paylaşımı üzerine tartışmalar sebebiyle sıklıkla iç çatışma yaşadığı biliniyor.