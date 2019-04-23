IŞİD Sri Lanka saldırılarını düzenlediğini iddia etti

Sri Lanka’daki saldırıları IŞİD'in üstlendiği bildirilirken, örgütün açıklamasında saldırıyı düzenlediğine dair bir kanıt sunmadığı belirtildi. Sri Lanka’da Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı ise soruşturmadan çıkan ilk verilerin, saldırıların Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen saldırıya karşılık olarak yapıldığını gösterdiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre IŞİD, Sri Lanka’da pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında çok sayıda kilise ve otele düzenlenen ve 321 kişinin yaşamını yitirdiği, 500 kişinin yaralandığı bombalı saldırıları üstlendi. Ancak IŞİD’in saldırıyı gerçekleştirdiği iddasına ilişkin bir kanıt sunmadığını bildirildi.

Sri Lanka hükümeti saldırıları Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel bir örgütün düzenlediğini ancak uluslararası bir şebekenin desteğini almış olabileceklerini açıklamıştı.

'YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRILARA KARŞILIK YAPILDI'

Sri Lanka'da Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Ruwan Wijewardene ise bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, yürütülen soruşturmada ilk belirlemelerin saldırıların Yeni Zelanda cami saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Wijewardene saldırılara güvenlik boşluğunun neden olduğunu da kabul etti. Saldırıların istihbaratının iki hafta öncesinden alındığı bildirilmişti.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ İKİ İSLAMCI ÖRGÜT

Wijewardene, soruşturmada saldırıları Ulusal Tevhid Cemaati ve Cemiyet-ül Milat İbrahim adlı iki islamcı örgütün düzenlendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

YENİ ZELANDA: İKİ SALDIRI ARASINDA BAĞLANTI HENÜZ YOK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada ise Sri Lanka'daki soruşturmanın henüz erken aşamasında olduğunun görüldüğü belirtilerek iki saldırı arasında herhangi bir bağlantıya dair bir istihbarat bulunmadığı bildirildi.

Sri Lankalı bakanının sözleriyle ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in sözcüsü yaptığı açıklamada "Sri Lanka'da saldırıyla ilgili soruşturmanın henüz erken aşamalarında olduğunu anlıyoruz. Yeni Zelanda böylesi bir değerlendirmenin dayandırılmış olabileceği herhangi bir istihbarata sahip değil" denildi.

45 ÇOCUK ÖLDÜ

Öte yandan UNICEF pazar günü Sri Lanka’daki saldırılarda ölenler arasında 45 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında Sri Lanka'da 8 ayrı yerde kilise ve otellere düzenlenen intihar saldırılarında 321 kişi yaşamını yitirdi, 500 kişi yaralandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Brenton Tarrant adlı saldırgan cuma namazı sırasında iki ayrı camiye silahlı saldırıda düzenlemiş, 50 kişiyi öldürmüş, 39 kişiyi yaralamıştı.