IŞİD Şam'a saldırdı: 4 sivil yaşamını yitirdi

IŞİD'in Şam'a gerçekleştirdiği havan atışı sonucunda en az 4 sivil yaşamını yitirdi.

IŞİD üyeleri, Suriye'nin başkenti Şam'a havan mermileriyle saldırı düzenledi.

Al Masdar'ın aktardığına göre havan mermileri en az 4 sivilin ölümüne, 20'den fazla sivilinse yaralanmasına yol açtı.

Suriye ordusu Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'de IŞİD'e karşı mücadele yürütüyor.

Bölgede sivil ölümü yaşanmaması için IŞİD üyelerine ağır silahlarını bırakarak Deyrezzor'a geçmeleri teklif edilmiş, ancak IŞİD bu öneriyi kabul etmemişti.

Suriyeli askerlerin harekatı hızlandırdığı ve IŞİD savunmalarını aştığı görülüyor.

IŞİD, operasyona yanıt olarak sivil hedeflere saldırı düzenliyor.