IŞİD Pakistan seçimlerine saldırdı: 31 ölü

Bugün seçimlerin yapıldığı Pakistan'da bir oy verme merkezinde patlama meydana geldi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda en az 31 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 35 kişiden çoğunun durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Pakistan'da bir oy verme merkezinin dışında patlama meydana geldi. Belucistan Eyaleti'nin merkezi şehri Ketta'da bir oy verme merkezine düzenlenen saldırıda en az 31 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı IŞİD'in üstlendiği açıklandı.

Patlamada yaralananların çoğunluğunun durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade ediliyor.

Ketta il valiliğinden bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırganın oy verme işlemlerinin sürdüğü binaya girmek istediğini ancak polis tarafından durdurulunca üstündeki bombayı patlattığını belirtti.

Pakistan'da bugün on milyonlarca seçmen sandığa gidiyor. Bugünkü seçimler ülkenin 70 yıllık tarihindeki ikinci genel seçimler olma özelliği taşıyor. Seçim kampanyası sırasında da ülkede intihar saldırıları gerçekleştirilmişti.