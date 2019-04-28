'IŞİD lideri Irak'a kaçmaya çalıştı'

IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin bu ay Suriye’den Irak’a geçme girişimlerinde bulunduğu ancak başarısız olduğu öne sürüldü.

IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin bu ay Suriye’den Irak’a geçmeye çalıştığı ancak bu girişimlerin başarısız olduğu öne sürüldü.

Russia Today’e konuşan Irak istihbarat yetkililerine göre Bağdadi’nin Irak’a geçişi engellenerek, Humus’ta yer alan çöl bölgesine geri dönmesi sağlandı.

Bağdadi’nin Irak sınırından geçmek için defalarca girişimde bulunduğunu aktaran yetkililer, IŞİD liderinin şu anda, bazı örgüt üyeleriyle birlikte Palmira yakınlarında bulunan Cebel Abu Rajmin'de saklandığını iddia etti.

Rus istihbarat yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Bağdadi’nin bulunduğu yerin tespit edilemediğini aktarmıştı. Bağdadi’nin bugüne dek defalarca öldürüldüğü iddiaları gündeme gelmiş ancak istihbarat raporları, IŞİD liderinin Suriye’nin doğusunda saklandığını ortaya koymuştu.