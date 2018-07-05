IŞİD lideri El-Bağdadi'nin oğlu öldürüldü

IŞİD'in yayın organı Amaq, Bağdadi'nin oğlu Hudfayfah el-Badri'nin Rusya'nın hava saldırısı sonucunda öldüğünü duyurdu.

IŞİD lideri Bağdadi'nin oğlu Rusya'nın hava saldırısı sonucunda Humus'ta saklandığı mağarada öldürüldü. Badri'nin ölümü, IŞİD'in yayın organı Amaq tarafından duyuruldu.

Badri'nin ölümünü doğrulayan Irak istihbaratı, Humus'taki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırısında el-Badri dahil toplam 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak istihbaratının yaptığı açıklamada, "Badri bir savaşçı bile değildi, örgüte psikolojik olarak destek vermesi için oradan oraya dolaştırılıyordu" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin yakalayana 25 milyon dolar vereceğini ilan ettiği IŞİD lideri Bağdadi, "dünyanın en çok aranan insanı" olarak anılıyor.