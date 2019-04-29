IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı

IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı.

IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı. Bağdadi'nin görüntülerde IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları 'selamladığı' öğrenildi. Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre, görüntülerde, Bağdadi'nin IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları selamladığı öğrenildi.

Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor.

Guardian'ın haberine göre görüntüler, IŞİD'in savaştaki yenilgisini kabul etmek ve Bağdadi'nin hâlâ hayatta olduğunu göstermek için tasarlandı. Geçen yıl ağustos ayında olan Bağdadi'ye ait olduğu söylenen birkaç sesli mesaj yayınlamış ancak 5 yıldır hiçbir görüntünün olmaması Bağdadi'nin yaralanmış veya öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaları artırmıştı.