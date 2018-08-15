IŞİD Kabil'de dershaneye saldırdı: En az 48 kişi yaşamını yitirdi

Taliban saldırılarıyla sarsılan Afganistan'da hedef bu kez başkent Kabil'de üniversite sınavına hazırlanan gençlerdi. IŞİD'in düzenlediği düşünülen canlı bomba saldırısında en az 48 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

Taliban saldırılarıyla sarsılan Afganistan'da hedef bu kez başkent Kabil'de üniversite sınavına hazırlanan gençlerdi.

IŞİD'in düzenlediği düşünülen canlı bomba saldırısının ardından silahlı sesleri duyulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kabil'in Şii mahallesi Daşte Barçi'de bir grup gencin üniversite sınavına çalıştığı dershaneyi hedef alan saldırıda en az 48 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi yaralandı.

AFP'ye görüş bildiren Şii Din Adamları Konseyi Üyesi Cavid Gavari, saldırının, IŞİD'in Şii camileri, okulları ve kültür merkezlerine geçmişte düzenlediği saldırıların bütün izlerini taşıdığını belirterek IŞİD'i suçladı. Cavid, sadece geçtiğimiz 2 yılda Kabil'de Şii toplumunu hedef alan 13 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Afganistan, Taliban'ın geçtiğimiz Cuma günü başlattığı saldırılarla sarsılıyor. Gazni şehrinde Afgan güvenlik güçleri ile Taliban araasında beş gün süren çatışmalarda 100'ün üzerinde sivilin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 300'ü geçtiği tahmin edilirken, bugün sabah saatlerinde de Beğlan bölgesinde sabah saatlerinde bir ordu üssü Taliban güçlerince basıldı.