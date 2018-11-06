IŞİD, Irak’ta 200’den fazla toplu mezar bıraktı

BM tarafından hazırlanan rapora göre IŞİD Irak’ta 200’ün üzerinde toplu mezar bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre IŞİD, Irak’ta 200’ün üzerinde toplu mezar bıraktı.

IŞİD’in Irak’ta öldürdüğü binlerce kişinin gömüldüğü toplam 202 toplu mezar bulunduğunun kaydedildiği raporda, ülkede henüz yeri tespit edilmemiş başka toplu mezarların da olabileceğine dikkat çekildi.

BM’nin Irak’a Yardım Misyonu ve İnsan Hakları Ofisi tarafından bugün yayımlanan raporda toplu mezarların Ninova, Kerkük, Selahaddin ve Anbar kentlerinde bulunduğu ifade edildi.

BM Irak özel temsilcisi Jan Kubis, toplu mezarlara gömülenlerin kimliklerinin tespitinin ve başlarına gelenlerin ortaya çıkmasının kayıp ailelerinin yas tutma sürecinde ve adalet arayışlarında büyük önem taşıdığını söyledi.

Mezarlardan alınacak örneklerle kurbanların kimliklerinin saptanmasının mümkün olacağı belirtilirken BM raporunda, Irak hükümetine merkezi bir Kayıp Kişiler Bürosu kurması önerildi.

Raporda uluslararası topluma da toplu mezarların korunması, ölülerin mezarlarından çıkarılarak kimliklerinin saptanması ve kayıp ailelerine bedenlerin tesliminin sağlanması için yardım çağrısında bulunuldu.