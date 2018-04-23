IŞİD Irak seçimlerinde oy veren herkesi hedef alacağını duyurdu

IŞİD, Irak seçimleri sırasında seçim merkezlerine saldırılacağını ve seçimlerde oy veren herkesin hedef kabul edileceğini duyurdu.

IŞİD tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki ay yapılacak Irak meclisi seçimleri sırasında oy veren herkesin örgüt tarafından "kafir" sayılacağı ve "meşru hedef" olduğu açıklandı.

Dün yayımlanan ses kaydında IŞİD sözcüsü Irak hükümetini İran tarafından kontrol edilmekle suçladı.

IŞİD sözcüsü Ebu el-Hasan el-Muhacir, "Irak'ın Sünnilerini Şiilerin iktidarı alması konusunda uyarıyoruz. Seçim merkezleri ve onların içinde kim varsa bizim için hedeftir. Buralardan uzak durun" diye konuştu.

Muhacir, IŞİD üyelerini "güvenlik, ordu, ekonomi ve medyanın" tüm mensuplarını hedef almaya çağırdı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Aralık ayında IŞİD'e karşı zaferin kazanıldığını duyurmuştu. Buna karşın ülkenin pek çok yerinde IŞİD hücrelerinin bulunduğu, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların sürdüğü görülüyor.

Irak yetkilileri seçim merkezlerinin güvenlik altına alınacağını bildirdi.