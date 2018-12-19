IŞİD esir tuttuğu 700 kişiyi öldürdü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in Suriye'nin doğusunda esir olarak tuttuğu 700 kişiyi iki ay içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), IŞİD'in Suriye'nin doğusunda esir aldığı yaklaşık 700 kişiyi iki ay içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

SOHR, öldürülen 700 kişinin IŞİD'in Irak sınırına yakın bölgede esir tuttuğu bin 350 sivil ve asker arasından olduğunu bildirdi. IŞİD militanları, Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan, bu ay ABD destekli güçlerin ele geçirdiği Hacin beldesi çevresindeki küçük bir toprak parçasını kontrolü altında tutuyor.

ABD hava ve özel kuvvetlerin desteğiyle, IŞİD ile çatışmalara devam eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani, geçtiğimiz hafta Reuters’a yaptığı açıklamada, “Cephede hala ölene kadar savaşmaya hazır, aralarında yabancıların da bulunduğu en az 5 bin IŞİD savaşçısı var” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada Suriye'de "IŞİD'i yendiklerini" belirterek ABD güçlerinin geri çekileceğini açıklamıştı.