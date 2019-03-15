'IŞİD, Afganistan'ın kuzeyini hilafetinin yeni merkezi ilan etti'

Rusya Federal Güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamada IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyini 'hilafetinin' yeni merkezi ilan ettiği belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Merkezi (FSB) IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyini "hilafetinin" yeni merkezi ilan ettiği açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'in elindeki tüm toprakları geri aldığı yönündeki açıklamasının ardından, FSB Başkan Yardımcısı Sergey Smirnov, IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyindeki varlığını ve sınırdaki silahlı eylemlerini artırdığını söyledi.

Taşkent'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapılanması toplantısının ardından gazetecilere konuşan Smirnov, örgütün Afganistan'ın kuzeyini hilafetinin yeni merkezi olarak seçtiğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre Smirnov "Daha önce olduğu gibi ŞİÖ ülkelerinin bulunduğu bölgelerde istikrarsızlığa yol açan başlıca faktör, uluslararası terör örgütlerinin faaliyetleri. Suriye ve Irak'taki kayıplarının ardından IŞİD hilafeti için yeni mukavemet noktaları oluşturmak için yöntem arayışlarına girdi. IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyinde güçlenmesi, yakın gelecekte bölgesel güvenlik için büyük tehdit oluşturabilir" dedi.