IŞİD 15 Taliban üyesini öldürdü

Afganistan'da Taliban'a saldırı düzenleyen IŞİD, 15 cihatçıyı öldürdü.

Afganistan'ın Sar-i Pol bölgesinde Taliban cenazesine IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 Taliban üyesi öldü.

Bir evdeki Taliban üyelerine de saldırı gerçekleştirilirken, bu saldırıda 5 Taliban üyesi yaralandı.

Yerel polis sözcüsü saldırılarda yaşanan ölümleri doğruladı.

Afgan yetkili Zabiullah Amani, "IŞİD ve Taliban iki aydır bölgede birbirleriyle savaşıyor, iki taraftan da yüzlerce kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Taliban saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. IŞİD, Afganistan'da 2014'ten beri faaliyet yürütüyor ve Taliban kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için saldırılar gerçekleştiriyor.