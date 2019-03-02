İşgale karşı İsrail ordusundan ayrılan komünist gence hapis cezası

Filistin’in işgalinde yer almayacağını belirterek ordudan ayrılan ve İsrail Genç Komünistler Birliği’nin faaliyetlerine katılan İsrail ordusunda görevli 19 yaşındaki Roman Levin, hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Filistin’i işgalinde yer almayacağını belirterek ordudan ayrılan ve İsrail Genç Komünistler Birliği’nin faaliyetlerine katılan 19 yaşındaki Roman Levin, askeri mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail Savunma Güçleri’nde görevini sürdüren Roman Levin, 25 Şubat’ta askeri yetkililere teslim ettiği açıklamasında “elli yılı aşkın bir süredir devam eden işgali protesto etmek, Gazze ve Batı Şeria’da kuşatma altında bulunan Filistin halkıyla dayanışmak için” IDF’de görev almayı reddettiğini açıkladı.

Askeri mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Levin’in orduda görevini sürdürmeyi tekrar reddetmesi durumunda cezasının artırılacağı öngörülüyor.

Roman Levin tarafından yapılan açıklamada ordudan ayrılma kararına giden süreç şu şekilde anlatıldı:

“Ukrayna’da bulunan ailemi ziyaret ettiğim sırada Yahudilere yönelik zorbalıklara tanık oldum. Ben ve arkadaşlarım İsrail’de de farklı köken ve kültürden olduğumuz gerekçesiyle bu zorbalıklara maruz kalıyorduk. Bu olay ezilen Filistin halkı ile empati kurmamı sağladı. Ukrayna’da bir iç savaş var ve orada bulunduğum sürede ne için savaştığını ve öldüğünü bilmeyen askerler ile tanıştım. Bu yaşadıklarım askerlik görevini yeniden düşünmeme yol açtı. Filistin halkına yönelik baskılara katılmayı reddediyorum.

Orduda bir kamyon şoförü olarak hizmet veriyordum ve bu işin büyük bir kısmı işgal altındaki bölgelerde sürüyordu. İlk katıldığımda ordunun İsrail halkının çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyordum ancak (işgal) bölgelerinde görev yaptıktan sonra ordunun yaptığı şeyin kendi çıkarlarıma veya İsrailli işçilerin çıkarlarına hizmet etmediğini anladım. Özellikle de Gazze sınırındaki göstericilere yönelik sürmekte olan katliamlardan sonra.

Ulus Devlet Yasası, (durumun) farkına varmamı güçlendirdi. İşgal, ırkçılık ve kapitalist düzene karşı çıkarken aynı zamanda bu şeyleri koruyan orduya hizmet edemeyeceğimin farkına vardım.

Askerlik, IDF'nin baskıcı rolü ile egemen sınıfın en büyük korkusu olan zengin iş adamlarına, sermayenin egemenliğine ve ulusal baskıya karşı Yahudi ve Arap işçilerin ortak mücadelesi için bir duvar yaratıyor.

Çünkü yalnızca Arap halkı, Etiyopyalılar, Ruslar ve Mizrahiler gibi ötekileştirilmiş toplumlar ile birlik ve dayanışma içinde sömürü, baskı ve savaşların olmadığı bir gelecek yaratabiliriz.”

Roman Levin’in tutuklanmasının ardından İsrail Genç Komünistler Birliği tarafından yapılan çağrıda askeri baskılara, savaşa ve işgale karşı mücadele için kararlı olunduğu vurgulanarak “Yoldaşımız Roman ile gurur duyuyor; vicdanını, barış ve adalet ideallerini takip ettiği için verilen hapis cezasını reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Levin’in yanı sıra işgalci İsrail ordusuna hizmet etmek istemediği için bugüne kadar çok sayıda komünist genç hapis cezasına mahkum edildi. IDF’ye katılmayı reddeden Ömer Saad hakkında 2012-2014 yılları arasında 6 defa mahkumiyet kararı verilmiş, toplam 150 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.