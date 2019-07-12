İşçileri intihara sürükleyen yöneticiler yargılanıyor: En ilginç 'özelleştirme' davasında sona yaklaşılıyor

France Telecom’da firmanın eski yöneticileri, 2007’de başlayan işten çıkarmalardan sonra 35 kişinin intihar etmesinden sorumlu tutuluyor. Psikolojik şiddetle suçlanan yöneticiler, hapis cezasıyla yargılanıyor.

Fransa’nın en büyük telekom firması olan France Telecom’da 2007 yılında işten çıkarmaların başlamasıyla firmada çalışan en az 35 kişi intihar etmişti. Firmanın o dönemki yöneticilerine açılan davada, sanıklar psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Firmanın özelleştirilme sürecini takip eden intaharlardan yaklaşık 10 yıl sonra açılan davada France Telecom’un eski CEO’su Didier Lombard, eski İnsan Kaynakları Müdürü Olivier Barberot ve eski Genel Müdür Yardımcısı Louis-Pierre Wenes’in de aralarında olduğu yedi yönetici yargılanıyor.

'YA KAPIDAN GİDECEKLER YA PENCEREDEN' DEMİŞTİ

2003 yılında France Telecom’un özelleştirilme sürecinin başlamasıyla 130 bin çalışanı olan firma 2002 yılından 2009 yılına kadar 40 bin çalışanını işten çıkardı.

Özelleştirme sırasında işten çıkarmaların yanı sıra işçiler psikolojik baskıyla istifaya zorlandı. Pek çok kez atama yapmak, sadece yarım saatlik bir molayla 12 saat aralıksız çalıştırmak, deneyimlere uymayan pozisyonlarda çalıştırmak gibi yıldırma politikaları uygulandı.

2009 yılında Troyes kentinde bir çalışan, çalışma arkadaşlarının gözleri önünde, daha geri nitelikte bir işe atandığını haber alır almaz karnına bıçak saplayarak intihar etmişti. Gene aynı yıl genç bir kadın, çalışma koşullarıyla ilgili yaşanan bir tartışma üzerine, Paris’teki Telecom binasının dördüncü kat penceresinden kendini atarak intihar etmişti.

O dönem firmadan gelen resmi açıklamada “İntihar oranları normal seviyede” denilmişti. Firmanın CEO’su Didier Lombard’sa, bu dönemde işten çıkarmalar hakkında “Ya kapıdan gidecekler ya pencereden” sözlerini kullanmıştı.

Sanıklar, suçlu bulunmaları halinde bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca 15 bin ila 16 bin 790 avro arasında değişen bir para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca firma da, faaliyetleri nedeniyle çalışanlarına zarar verdiğinin kanıtlanması durumunda her bir çalışana tazminat ödemek zorunda kalacak.