İşçilere çip takma uygulamasına sendikalardan tepki

İngiltere'de çip üreticisi BioTeq şimdiye kadar 150 işçinin vücuduna, evcil hayvanlara takılana benzeyen pirinç tanesi büyüklüğünde çip yerleştirdi. İşçi Sendikaları Federasyonu (TUC) ise şirketlerin çalışanlara çip taktırması uygulamasının yayılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli RFID çip üreticisi BioTeq şimdiye kadar 150 işçinin vücuduna, evcil hayvanlara takılana benzeyen pirinç tanesi büyüklüğünde çip yerleştirdi.

İngiltere’de İşçi Sendikaları Federasyonu (TUC) ise "şirketlerin çalışanlara çip taktırması uygulamasının yayılmasından endişe duyduğunu" açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre başparmak ile işaret parmağı arasına, derinin altına yerleştirilen çiplerle el sallanarak işyeri binasının ana kapıları açılabiliyor, şirket araçları çalıştırılabiliyor. Çiplere çalışanların sağlık bilgileri de yüklenebiliyor.

TUC’un genel sekreteri Frances O’Grady çalışanların şimdiden çip takmaya zorlanabileceği endişesini yaşamaya başladığına dikkat çekerek, “Bazı işverenler, çalışanların mahremiyet haklarını hiçe sayarak teknoloji yoluyla mikro yönetim peşinde koşuyor" dedi.

O’Grady, mikroçiplerle, patronların çalışanlar üzerinde daha fazla güç ve denetim elde edeceğini belirterek “İşverenleri bundan uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

Geçen yıl Wisconsin’deki Three Square Market adlı firma, ABD’de çalışanlarına gönüllülük esasında çip taktıran ilk şirket olmuştu.