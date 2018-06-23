İşçiler Macron'un sarayının gazını kesti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Elysee Sarayı'nın gazını kısa süreli kesti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, tepkilerini göstermek için Elysee Sarayı'nın gazını kesti.

Euronews'de yer alan habere göre, Ulusal Elektrik ve Gaz İdaresi'nin dağıtılarak özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, Perşembe günü saat 11.00'den itibaren üç saat süre ile Elysee Sarayı'na verilen gazın vanasını kapattı.

Fransa'nın işçi sendikası CGT'nin Paris'teki enerji kolları sorumlusu Olivier Fegueux basına yaptığı açıklamada, "Bizim sendikamız, sürekli olarak Cumhurbaşkanı ve hükümete, ulusal elektrik ve gaz idaresinin neden dağıtılacağı" sorusunu yöneltti. "Bize bir yanıt gelmediği için biz de grevci işçilerle birlikte, Elysee Sarayı'nın gazını kapattık" ifadelerini kullandı.

Fransa'da kamu çalışanları, bir süredir, Macron'ın çalışma yasası ve özelleştirme politikalarına karşı greve gidiyor. Elektrik ve gaz idaresinin, Türkiye'de 2000'li yıllarda yapılana benzer şekilde enerji piyasasının "deregüle" edilmesi çerçevesinde bölünmesi ve özelleştirilmesi planlanıyor.