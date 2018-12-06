İrlanda Senatosu'ndan İsrail'i üzecek karar

İrlanda parlamentosunun üst kanadı olan Senato, İsrail’in Filistin topraklarında işgal ettiği yerleşimlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı onayladı. Tasarı yasalaşırsa İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür yasak getiren ilk AB ülkesi olacak.

İrlanda parlamentosunun üst kanadını oluşturan Senato, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinde üretilen mal ve hizmetlerin alımını yasaklayan tasarıyı dün yapılan oylamada kabul etti.

“İşgal Altındaki Topraklarda Ekonomik Faaliyetin Kontrolü” adını taşıyan yasa tasarısı işgal altındaki bölgelerden ithalat yapma girişimini suç olarak tanımlıyor. Tasarı işgal altındaki bölgelerden ithalat yapan ya da buna yardım eden kişilerin 5 yıla kadar hapis cezası ile 250 bin avroluk para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için, İrlanda Cumhuriyeti parlamentosunun alt kanadı tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. İrlanda hükümetiyse tasarıya karşı çıkıyor.

YASALAŞIRSA İSRAİL YERLEŞİMLERİNE YASAK GETİREN İLK AB ÜLKESİ OLACAK

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz! İşgal Altındaki Topraklar tasarısı senatodaki bütün aşamaları az önce tamamladı. İrlanda yasadışı yerleşim ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir. Şimdi parlamentonun alt kanadı Dali’ye gidecek. Büyük destekle bu hayati tasarıyı yasalaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Senatodan ilk aşama onayını temmuz ayında alan tasarıyı İsrail’in Dublin Büyükelçiliği “popülist ve tehlikeli” diye nitelendirmiş, yasalaşması halinde İsrail'in bir karşılık vermeyi gündemine alacağını kaydetmişti.

Tasarı, Senato’nun gündemine ilk olarak ocak ayında gelmiş ancak İsrail’in, İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na davet etmesi üzerine haziran ayına kadar askıya alınmıştı.

İsrail'in 1967'den itibaren işgal ettiği Filistin topraklarında 230'un üzerinde yerleşimi bulunuyor ve bu topraklarda yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor.