İrlanda kürtaj yasağını oyluyor

İrlanda'da kürtaj yasağının kaldırılmasına ilişkin referandum bugün gerçekleşiyor. Dünyanın en katı yasaklarından biri olarak görülen kürtaj yasağının kaldırılmasını oylamak için halk bugün sandığa gidiyor.

İrlanda'da halk, kürtaj yasağının kaldırılmasına dair referandumu oylamak için bugün sandığa gidiyor.

Anket sonuçları, İrlandalı seçmenlerin dünyanın en katı yasaklarından biri olan kürtaj yasağını kaldıracağına işaret ediyor.

Değişim yanlısı Başbakan Leo Varadkar, referandumu “bir neslin tek şansı” olarak yorumladı.

İrlanda'da kürtaj yasağı 35 yıl önce yine referandum sonucu anayasaya girerken, 2013 yılında yasak "annenin hayatı tehlikeye girdiği durumlarda" geçerli olmak üzere kısmen kaldırılmıştı.

Halkın çoğunluğu Katolik olan ve oldukça muhafazakar olarak bilinen İrlanda'da bugünkü referandum bir dönüm noktası olarak görülüyor.