İrlanda kürtaj referandumu: Google ve Facebook'un küçük ara sınavı

Facebook ve Google, İrlanda’nın bugün sandık başına gittiği kürtaj referandumu için, yabancı kaynaklı çevrimiçi müdahale ve manipülasyonu önlemek için bir dizi adım attı.

Geçtiğimiz günlerde Craig Dwyer, Dublin şehir merkezindeki bir marketin üzerindeki ofisin oturdu ve İrlanda'nın kürtaj referandumu hakkında Cuma günü çıkan yüzlerce çevrimiçi reklamdan derlediği bir veritabanını inceledi.

"Şeffaf Seçim" grubunun kurucu ortağı olan Dwyer, geçen yıl yayınlandığı sırada yalnızca birkaç görüntüleme alan bir kürtaj karşıtı YouTube videosunun, meçhul bir grup tarafından Facebook'ta referandum kampanyası reklamı olarak yeniden yayınlanışını takiben 1.2 milyondan fazla görüntülendiğini fark etti. Dwyer, yine Facebook'ta, tarafsız bir kuruluştan olduğu iddia edilen ancak kim olduğu bilinmeyen bir alıcı tarafından ödenen kürtaj karşıtı bir reklam gösterdi.

Bu tip reklamların artışı nedeniyle Facebook ve Google, İrlanda’daki referandum öncesinde ülke dışı müdahaleleri önlemek adına agresif adımlar attı. Facebook, İrlanda dışı kaynaklı kürtaj kampanyasıyla ilgili reklamları engelledi; Google ise referandumla ilgili tüm reklamları tamamen yasakladı.

Öyle ki İrlanda referanduöu, Facebook ve Google açısından “yabancı grupların seçimleri etkileme ve yönlendirmesini engelleyebilecekler mi” sorusuna odaklı bir test haline dönüştü. Bugün itibariyle kürtajla ilgili anayasal yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağına dair aylar süren tartışmaların sonunda, konuyla ilgili çevrimiçi reklamlar son derece yaygın hale geldi. Bay Dwyer’ın çalışma grubuna göre, Şubat ayından bu yana Facebook’un kürtaj oylamasıyla ilgili reklam aldığı 280 gruptan yüzde 14’ü ülke dışı kaynaklı ya da izlenemez bir yere dayanıyor.

ABD'DEKİ SEÇİM MANİPÜLASYONU İDDİALARI BAKİYESİ, ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Facebook ve Google'ın bu reklamlara nasıl yanıt verdikleri yakından incelendiğinde, şirketlerin ABD'de ve başka yerlerdeki seçimler sonrası haklarındaki manipülasyon iddialarını savuşturmak için harekete geçtiği görülüyor.

Her iki şirket de, manipüle ettikleri iddia edilen 2016 Amerikan başkanlık seçimlerinden bu yana, kendilerini geliştirdiklerini göstermek istiyor.

Örneğin dün Facebook ve Twitter, yeni “seçim şeffaflığı” çalışmalarını başlattı.

Eleştirmenler, Facebook ve Google'ın, 4,8 milyonluk nüfusu olan İrlanda büyüklüğündeki bir ülkede referanduma dönük olumsuz etkilerini en aza indirgememesi durumunda, Kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerle ilgili daha büyük zorluklarla baş etmek zorunda kalacakları konusunda uyarıyor.

Ancak yine de, İrlanda'daki şirketlerin eylemlerinin etkinliği net bir şekilde açıklanmış değil, bu yıllar olmasa bile aylar alabilecek bir çaba istiyor. Reklamlar organik yayınları da içeren daha büyük bir yanlış bilgi sorununun yalnızca bir parçası olduğu için de, dezenformasyon ihtimalini saf dışı bırakmak kolay değil.

REKLAMLARI ENGELLEMEK KOLAY MI?

Dwyer, Facebook'un yabancı gruplar tarafından finanse edilen kürtaj referandumu reklamlarını yasaklama şeklinin bu tür reklamları sosyal ağda azalttığını söylüyor. Ancak, uluslararası gruplardan gelen kürtaj reklamları, diğer dijital platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yol almaya devam ediyor ve kampanya materyalleri hala kullanıcılar tarafından Facebook'ta paylaşılıyor.

İrlanda’daki oylama için yabancı reklam harcamalarını izleyen online haber sitesi Storyful'un kurucularından Gavin Sheridan, “Daha büyük soru, hangi bilgilerin sistem üzerinden aktığı ve bu bilginin ne kadarının kirli, ne kadarının olmadığı, bunu gerçekten bilmiyoruz” diyor.

Facebook’un İrlanda kamu politikası başkanı Niamh Sweeney, şirketin 8 Mayıs’ta bazı endişe verici faaliyetler bulduktan sonra yabancı siyasi reklamları engellediğini söylüyor. Örneğin bir kez, İrlandalı kampanyacılar tarafından oluşturulan Facebook yayınlarının görünürlüğünü artırmak için ödeme yapan yabancı bir grup bulunmuş. Bu, uluslararası kampanya katkılarını yasaklayan İrlanda yasalarının ihlali anlamına geliyor. Öte yandan Facebook, ilgili grupların kimliğini paylaşmayı reddediyor.

Sweeney, şirketinin hamlesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak; “Bu küçük bir şey değil ancak doğru bir hamle olduğunu hissettik” diyor ve İrlanda'daki Facebook ekibinin, şirketin Silikon Vadisi liderliğine bu eylemi önerdiğini söylüyor.

REFERANDUM REKLAMLARINI YASAKLAYAN GOOGLE, YORUMDAN KAÇIYOR

İrlanda’daki referandumla ilgili tüm reklamları 9 Mayıs’ta yasaklayan Google ise konu hakkında yorum yapmayı reddediyor. Şirket bu ayki açıklamasında, oyların "bütünlüğünü" korumak için reklam yayınlamayı durdurduğunu söylemişti.

İrlanda hükümeti Ocak ayında, kürtajla ilgili olarak, “8. Yasa” olarak bilinen 35 yıllık anayasal yasağın yürürlükten kaldırılmasına dair bir referandum düzenlemeye karar verdi. O zamandan bu yana Dublin kampanya afişleriyle doldu.

Dwyer, Şubat ayında Şeffaf Referandum İnisiyatifi'ni kurduktan hemen sonra, çevrimiçi kürtaj referandumu reklamları selini fark etmeye başladığını söyledi. Reklamlar, “Kürtajla aldatılan kadınlar”, “8. Tartışma” gibi gruplardan geliyor.

Dwyer, İngiliz dini örgütlerinden geldiği izlenimi veren bir mesajda tuvalette bir fetus görüntüsüyle birlikte “Daha fazla çocuğun kürtajla kaybolmasına izin vermeyin” dendiğini aktarıyor.

Bu tür reklamların yığılması, Facebook’un İrlanda dışındaki gruplardan politik reklamcılığı engellemesine yardımcı oldu.

Şirket ayrıca ABD başkanlık kampanyasından sonra yabancı reklamları tespit etmek için geliştirilen yapay bir istihbarat sistemi de kurdu. Sistem, faturalama bilgilerini analiz ederek, bir web sitesinin nereden kaynaklandığı, ne tür teknik özellikleri kullandığını ve reklam ana bilgisayarının nerede bulunduğunu gizlemek için bir özel sanal ağ kullanıyorsa, İrlanda dışından geldiğinden şüphelenilen reklamları işaretliyor.

İrlandalılar kürtaj hakkı konusunda saflara ayrılsa da, Facebook’un ve Google’ın referandumdaki rollerini başka cephelerden eleştiriyorlar.

YASAKTAN YANA OLANLAR REKLAM YAYINLAYAMADIKLARI İÇİN ÜZGÜN

Kürtaj yasağını kaldırmayı destekleyen Gavin Sheridan “Facebook ve Google, referandumumuzla ne yapacağımıza karar veriyor” diyor ve ekliyor: ““Referandum nasıl yürütülmesi gerektiğine karar vermek için Mark Zuckerberg’i seçmedik.”

Yasağın safında olan “8'inciyi Koru” grubunun sözcüsü John McGuirk ise, şirketlerin politik reklamları yasaklama kararının kendilerini üzdüğünü, Youtube için 47 bin dolar harcamaya hazır olduklarını ancak reddedildiklerini aktarıyor.

Dwyer, hükümetlerin çevrimiçi kampanya reklamlarının açıklamaları konusunda daha sıkı kurallar koymaları gerektiğini, böylece seçmenlerin Facebook akışlarında, Google arama sonuçlarında ve YouTube'da görünen materyaller için kimin ödeme yaptığını bilmelerinin sağlanabileceğini söylüyor.

Facebook, İrlanda yasalarını desteklediğini söylese de, Google konu hakkında yorum yapmayı reddediyor.

Seçmenlerin çoğunluğu bugünkü referandumda kürtaj hakkı lehine oy kullanırsa, İrlanda Parlamentosu'nun kürtaj hakkını düzenleyen yeni bir yasa tanımlaması gerekecek.