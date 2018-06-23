İrlanda İşçi Partisi'nden Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına destek

24 Haziran seçimlerine katılması hukuksuz şekilde engellenen Türkiye Komünist Partisi'ne yurtdışındaki dost ve kardeş örgütlerden destek sürüyor. İrlanda İşçi Partisi TKP'ye gönderdiği bir mektupla Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına dayanışma ve başarı dileklerini iletti.
Haber Merkezi
Cumartesi, 23 Haziran 2018 13:27

İrlanda İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi'ne seçim yeterliliği verilmemesi kararını kınarken, TKP'nin mücadelesinin otoriter rejimin taktikleriyle zayıflatılamayacağını da vurguladı.

İrlanda İşçi Partisi TKP'ye gönderdiği mektupta, yarın yapılacak seçimlerde Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına başarı dileklerini iletti.

Mektubun tamamı şöyle:

Sevgili yoldaşlar,
İrlanda İşçi Partisi Türkiye Komünist Partisi'ni yoldaşça selamlıyor, TKP'ye en iyi dileklerini, dayanışma ve desteğini iletiyor. İrlanda İşçi Partisi Türkiye hükümetinin TKP'nin 24 Haziran seçimlerine katılımını engelleyen kararını şiddetle kınıyor. TKP seçimlere "Bu Düzen Değişmeli" Platformu altında katılıyor.
Bu Platform'un sosyalist talepleri toplumun bütünsel dönüşümü, düzenin devrimci değişimi, işçilerin gücü ve sosyalizm stratejisiyle uyumludur.
İrlanda İşçi Partisi TKP'nin mücadelesinin otoriter rejimin bu tür taktikleriyle zayıflatılamayacağına ve bu seçimlerin sınıf bilincinin yükseltilmesinde ve sınıf mücadelesinin gelişmesi için gerekli siyasi koşulların yaratılmasında önemli rol oynayacağına inanıyor. İrlanda İşçi Partisi Platform'a en iyi dileklerini iletiyor ve yarın yapılacak seçimlerde başarılar diliyor.
Komünist selamlarımızla,
Gerry Grainger
İrlanda İşçi Partisi
Uluslararası Sekreteri ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi