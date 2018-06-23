İrlanda İşçi Partisi'nden Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına destek

İrlanda İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi'ne seçim yeterliliği verilmemesi kararını kınarken, TKP'nin mücadelesinin otoriter rejimin taktikleriyle zayıflatılamayacağını da vurguladı.

İrlanda İşçi Partisi TKP'ye gönderdiği mektupta, yarın yapılacak seçimlerde Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına başarı dileklerini iletti.

Mektubun tamamı şöyle:

Sevgili yoldaşlar,

İrlanda İşçi Partisi Türkiye Komünist Partisi'ni yoldaşça selamlıyor, TKP'ye en iyi dileklerini, dayanışma ve desteğini iletiyor. İrlanda İşçi Partisi Türkiye hükümetinin TKP'nin 24 Haziran seçimlerine katılımını engelleyen kararını şiddetle kınıyor. TKP seçimlere "Bu Düzen Değişmeli" Platformu altında katılıyor.

Bu Platform'un sosyalist talepleri toplumun bütünsel dönüşümü, düzenin devrimci değişimi, işçilerin gücü ve sosyalizm stratejisiyle uyumludur.

İrlanda İşçi Partisi TKP'nin mücadelesinin otoriter rejimin bu tür taktikleriyle zayıflatılamayacağına ve bu seçimlerin sınıf bilincinin yükseltilmesinde ve sınıf mücadelesinin gelişmesi için gerekli siyasi koşulların yaratılmasında önemli rol oynayacağına inanıyor. İrlanda İşçi Partisi Platform'a en iyi dileklerini iletiyor ve yarın yapılacak seçimlerde başarılar diliyor.

Komünist selamlarımızla,

Gerry Grainger

İrlanda İşçi Partisi

Uluslararası Sekreteri ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi