İrlanda-İngiltere sınırının belirsizliği insan kaçakçılığını artırıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde AB üyesi İrlanda ile sınırlarının statüsünün ne olacağı belirsizliğini koruyor. Sınır günevlik önemlerinin belirsizlik yüzünden yetersiz düzeyde olduğunu belirten yetkililer, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin arttığını aktarıyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasını öngören Brexit kararının yürürlüğe girmesine 9 aydan az bir zaman kalırken, Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası fiziki bir sınır olup olmayacağı ya da sınır bölgesinin statüsünün geleceği belirsizliğini koruyor.

Güvenlik yetkililerinin daha önce sınırdan sorumlu kimsenin olmamasından yakınması üzerine, sınır kontrolünün gevşediği İrlanda-İngiltere arasında bu durumun insan kaçakçıları tarafından suistimal edildiği açıklandı. Hükümetlerin Brexit sonrasında “ortak seyahat alanı” adı ile sürdürmeyi planladıkları sınır sorununun, bölgede faaliyet gösteren insan kaçakçısı çetelerin sayısını artıracağından endişe ediliyor.

'SINIR İNSAN KAÇAKÇILARI ARASINDA POPÜLERLEŞTİ'

İrlanda ve İngiliz vatandaşlarına pasaport sorulmayan sınırda, kontrol edilmesi gereken kimlik belgesinin de her zaman sorgulanmadığı biliniyor. Ocak ayında altı Hint vatandaşı İrlanda’dan aldıkları sahte pasaportlar ile İngiltere’ye girmeye çalışırken yakalanıp, tutuklandı. Benzer bir biçimde Gürcistan vatandaşı kişiler de yakalanırken, Vietnamlı bir grubun sahte evraklar ile geçerek İngiltere’de çalışmaya başladıkları tespit edildi. Hava ve deniz yoluyla da insan kaçakçılğının sürdürüldüğünü belirten yetkililer bunun yeni olmadığını ancak İrlanda-İngiltere sınırının kaçakçılar arasında “popülerleştiğini” söylüyor.

Sınır statatüsünün belirsizliğinin yaratacağı risklere daha önce de işaret eden İrlandalı yetkililer bu konuda başvurabilecek bir yetkili ya da koordinatör bulamadıklarından yakınmışlardı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana süren sınır tartışmalarında fiziki bir sınır istemediğini belirten İngiltere hükümeti, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında "özel bir durum" bulunduğuna dikkat çekerek ortak dolaşım bölgesinin sürdürülmesini savunuyor.