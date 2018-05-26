İrlanda halkı kürtaj yasağının kaldırılmasına 'evet' dedi

İrlanda’da kürtaj yasağının kaldırılmasıyla ilgili dün yapılan referandumun ilk sonuçlarına göre ezici çoğunluk yasağın kaldırılması için oy verdi. Başbakan Loe Varadkar oylama sonucunu ‘sessiz devrim’ olarak niteledi.

İrlanda’da kürtaj yasağının kaldırılması için dün yapılan referandumda ezici çoğunluk yasağın kaldırılmasını istedi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar referandum sonucunu “sessiz devrim” olarak niteledi.

Varadkar halkın “çağdaş bir ülke için çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var” dediğini belirtti. İlk sonuçlara göre, referanduma katılanların yüzde 69’unun kürtajı yasaklayan anayasa maddelerinin feshedilmesi yönünde oy verdiği bildiriliyor.

Kürtaj yasağının kaldırılması kampanyasına katılan Başbakan Varadkar referandum sonuçlarının “20 yıldır İrlanda’da süren sessiz devrimin zirvesi” olduğunu ifade etti. Varadkar İrlandalı seçmenin "kadınların kendi sağlıkları hakkında doğru seçim ve kararı vereceklerine güvendiğini ve buna saygı duyduğunu" belirtti.

İrlanda’da kürtaj yasağını ihlal eden kadınlar 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyordu.