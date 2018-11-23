Irkçılık ve cinsiyetçilik yapan Dolce&Gabbana patronları özür diledi

Yayınladıkları reklam filmiyle ırkçılık ve cinsiyetçilik eleştirileri alan Dolce&Gabbana patronları özür diledi.

Çin için hazırladığı reklam kampanyası nedeniyle ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlanan İtalyan moda evi Dolce&Gabbana, bir özür videosu yayımladı. Dolce&Gabbana'nın YouTube kanalında yayımlanan videoda markanın kurucuları olan tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana İtalyanca konuşurken, videonun İngilizce ve Çince altyazılı iki versiyonu yayımlandı. Videoda Domenico Dolce, "Bugünlerde, yaşananları, ülkenizde sebep olduklarımızı tekrar tekrar ve büyük üzüntüyle düşündük. Çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize dünyanın tüm farklı kültürlerine saygı göstermeyi öğretti. Bu nedenle, eğer sizin kültürünüzü yorumlamakta hatalarımız olduysa sizden özür dilemek istiyoruz" diye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Stefanno Gabbana ise "Tüm dünyadaki çok sayıdaki Çinliden de özür dilemek istiyoruz. Bu özrü ve bu mesajı çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Dolce&Gabbana'nın Çin'de yayınlanan 3 reklam videosuna geniş bir kesimden tepki ve boykot çağrıları gelmişti. Tepkiler üzerine markanın Şanghay'da yapmayı planladığı defile iptal edilmiş, Çin'de internetten satış yapan çok sayıda site de Dolce&Gabbana ürünlerini satıştan çıkarmıştı. Stefano Gabbana'ya ait olduğu iddia edilen ve Çin'in "pis kokulu cahil bir mafya" olarak tanımlandığı bir yorum da tepkileri artırmıştı.

Bir süredir devam eden boykot ve protestolar, markanın lüks tüketim harcamalarının hızla arttığı Çin'deki itibarını azaltması sonucu patronların özür dilediği tahmin ediliyor.