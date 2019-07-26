Irkçı Salvini, Maliye Bakanını istifaya çağırdı

İtalya’nın göçmen karşıtı ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen içişleri bakanı Matteo Salvini yaptığı bir konuşmada vergi indirimlerini yerine getirmediği için maliye bakanını istifaya çağırdı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir radyo kanalında kendisiyle canlı yayında yapılan bir söyleşide maliye bakanını, vergi indirimlerini yerine getirmediği takdirde istifa etmeye çağırdı.

Salvini yaptığı konuşmada İtalyan Maliye Bakanı Giovanni Tria’ya yönelik, “eğer vergi indirimini gerçekleştirecek cesareti kendisinde bulamazsa işini kaybedebilir” sözlerini kullandı.

Salvini, katıldığı programda “Eğer maliye bakanı vergi indirimi yapmaya müsait olmadığımızı söylüyorsa ve bu durum gelecek yıl ve ondan sonraki yıla da sarkacaksa sıkıntı ya ondadır ya da bendedir.” sözlerini kullandı.

Salvini’nin talep ettiği 10 milyar Euro değerindeki vergi indirimi, AB’nin İtalya’ya önerdiği bütçeyle uyuşmuyor. Salvini, yüzde 23 ila 43 arasında olan mevcut artan oranlı vergi sistemini ortadan kaldırıp yerine düz vergi sistemini getirmeyi amaçlıyor.

AB tarafı, uzun zamandır İtalya'yı kamu harcamalarının aynı seviyede kalması durumunda kaçınılmaz biçimde genişlettiği vergi indirimlerine karşı uyarmıştı.

Salvini, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, mali planına herhangi bir AB müdahalesi olursa istifa edeceğini söyleyerek ‘tehditte’ bulunmuştu.