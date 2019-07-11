Irkçı İtalyan bakana 'mermili zarf' gönderildi

İtalya'nın ırkçı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye mermili zarf gönderildiği öne sürüldü.

Göçmen düşmanı açıklamalarıyla gündeme gelen İtalya'nın ırkçı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye mermili zarf gönderildiği iddia edildi.

İtalya resmi haber ajansı Ansa'nın jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Floransa kenti yakınlarındaki Sesto Fiorentino ilçe postanesinde, alıcısı Matteo Salvini olarak gözüken mermili zarfın bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Salvini, "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım. Bazı sol nefret sözleri bazı akıl hastalarını ikna edebilir ama beni kesinlikle korkutmuyor. Tam tersine, her türlü suça karşı mücadelede bana daha fazla güç ve arzu veriyor" dedi.