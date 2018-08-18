İranlı yetkili: Irak savaş tazminatını ödeyebilecek durumda

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, yaptığı açıklamada Irak’ın 1980’deki savaşın tazminatını artık 'ödeyebileceğini' söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, "Savaş tazminatı Irak tarafının görmezden gelemeyeceği bir yükümlülüğüdür" dedi.

İran'ın tazminat talebi, İran ile Irak arasındaki sekiz yıllık savaşın sona ermesinin ardından Irak'ı saldırgan olarak tanımlayan BM Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararına dayanıyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Irak'ın kendi çıkarlarını korumak için İran'a yönelik ABD yaptırımlarına uyacağını açıklayarak, Tahran-Bağdat ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Ancak Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD doları kullanımının yasaklanması dışında, İran'a karşı ABD'nin yaptırımlarından hiçbirine uymayacağını açıklamıştı.

'TAZMİNAT GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMALI'

Felahetpişe, Irak’ın savaş tazminatı konusunda “Irak petrolden çok para kazanıyor, yani bize olan tazminat borcunu ödeme gücüne sahip. Halihazırda Kuveyt'e olan borcunu uluslararası bir yükümlülük olarak ödüyor" yorumunda bulundu.

Felahetpişe'ye göre Irak'ın şu anda petrol endüstrisinden büyük bir gelir elde ediyor olması Irak’a tazminat ödemeye hazır olduğu anlamına geliyor. Felahetpişe açıklamasını “BM kararının yürürlüğe girmesini ve tazminatların başlatılması için görüşmelerde bulunmasını bekliyoruz” sözleriyle bitirdi.