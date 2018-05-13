İranlı yetkili: ABD zorbalığına boyun eğmeyeceğiz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran, ABD'nin zorbalığına boyun eğmeyecek" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin konuştu.

Velayeti, karardan en çok ABD'nin zarar göreceğini belirterek, "İran bağımsızlığını tamamen korumaktadır ve ABD'nin zorbalığına hiçbir şekilde boyun eğmeyecektir, bunu son 40 yılda kanıtladık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin "uluslararası düzenlemelere ve P5+1 grubuna (ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya) saygısızlık yaptığını" söyleyen Velayeti, Avrupalı şirketlerden ABD politikasına göre değil, Avrupa kararlarına göre hareket etmelerini istedi.

Velayeti, İran'ın ABD'ye karşı duracak gücü olduğunu söyleyerek, İran'ın "bölgesel varlığını her gün artıracağını" belirtti.

Avrupa ülkeleri ve Rusya, anlaşmanın sürmesinden yana olduklarıın duyurmuştu.