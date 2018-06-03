İranlı sözcü: Meşru hükümetin talebiyle Suriye'deyiz

İran ordu sözcüsü Mesud Cezayiri, Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların meşru Suriye hükümetinin talebiyle ülkede olduğunu söyledi.
Cezayiri, "İranlı danışmanlar Suriye'ye yalnızca meşru hükümetin talebi sebebiyle gittiler" diye konuştu.
İran-Suriye ilişkilerinin "derin ve stratejik" olduğunu söyleyen sözcü, bu ilişkinin "yalanlardan etkilenmeyeceğini" belirtti.
İsrail'e ilişkin de konuşan Cezayiri, Hizbullah'ın zaten İsrail sınırında olduğunu ve "bunu değiştirecek hiçbir şey yapamayacaklarını" bildirdi.