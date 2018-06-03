İranlı sözcü: Meşru hükümetin talebiyle Suriye'deyiz

İran ordu sözcüsü Mesud Cezayiri, İran güçlerinin Suriye hükümetinin talebiyle Suriye'de olduklarını söyledi.
Dış Haberler
Pazar, 03 Haziran 2018 17:07

İran ordu sözcüsü Mesud Cezayiri, Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların meşru Suriye hükümetinin talebiyle ülkede olduğunu söyledi.

Cezayiri, "İranlı danışmanlar Suriye'ye yalnızca meşru hükümetin talebi sebebiyle gittiler" diye konuştu.

İran-Suriye ilişkilerinin "derin ve stratejik" olduğunu söyleyen sözcü, bu ilişkinin "yalanlardan etkilenmeyeceğini" belirtti.

İsrail'e ilişkin de konuşan Cezayiri, Hizbullah'ın zaten İsrail sınırında olduğunu ve "bunu değiştirecek hiçbir şey yapamayacaklarını" bildirdi.