İranlı molla Ayatollah Tabatabai-Nejad: ABD donanmasını tek füzeyle yok edebiliriz

İran dini liderleri, çeşitli açıklamalarda ABD’ye yönelik mesajlar veriyor. İranlı bir molla Ayatollah Tabatabai-Nejad, Basra Körfezi’ndeki ABD donanmasını tek bir füzeyle yok edilebileceklerini söyledi.

İran’ın İsfahan kentinde yarı resmi ISNA Ajansı’na açıklama yapan mollalardan Ayatollah Tabatabai-Nejad, “Onların milyar dolarlık filosunu tek bir füze ile yok edebiliriz” dedi.

ABD Denizcilik İdaresi, İran’ın, petrol taşıyan tankerler de dahil olmak üzere ticari gemileri hedef alabileceği uyarısı yaparken, molla Nejad şu açıklamayı yaptı: “(ABD ve müttefikleri) herhangi bir saldırı girişiminde bulunduğu takdirde, düzinelerce füze ile karşı karşıya kalacak ve artık o anda onların hükümet yetkilileri, ihtiyatlı davranma sorumluluğunda olmayacak, bunun yerine, bunlar, sevgili liderimizin (Ayetullah Ami Hamaney) ellerinde olacak.”

ABD’nin İran’ın petrol ihracatını engellemek için yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasının ardından, İran da nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerine uymayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Trump yönetimi, bölgeye savaş gemisi ve savaş uçakları sevk ederken, Ortadoğu’ya Patriot füzeleri yerleştirme kararı da aldı.

Reuters’in haberine göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, yeni Patriot füzeleri yerleştirme kararının, Trump yönetimi tarafından onaylandığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı da, İran’a yönelik uyarı amacıyla bölgeye yollanan Abraham Lincoln uçak gemisinin Süveyş Kanalı’ndan geçiş yaptığını, ayrıca B-52 bombardıman uçaklarının da Katar’daki ABD üssüne ulaştığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Yadollah Javani ise yarı resmi Tasnim Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Amerikalılar ile artık görüşme olmayacak ve onlar bize karşı askeri güç kullanmaya cesaret edemeyecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD arasındaki gerilim, geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan ‘Nükleer Anlaşma’dan çekilme kararı almasından sonra yeniden artmaya başlamıştı. İran da geçtiğimiz günlerde söz konusu anlaşmadaki bazı taahhütlerine uymayacağını duyurmuştu.