İranlı komutan: Trump’ın anlaşmadan çekilmesi İran’a bir hediyedir

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ali Caferi, ABD’nin güvenilmez olduğunun kanıtlandığını söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesi için 'İran’a bir hediyedir' dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı İran halkının direnişini sonlandırma doğrultusunda gerçekleşmiştir. Ancak bu konu yeni bir olay değil, biz yıllardır bu kötülükler ile karşı karşıyayız" dedi.

General Caferi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim sorunumuz ABD’nin yaptırımları değil. Bazı yetkililerin ülkenin iç potansiyelleri yerine, ülke dışına odaklanması. Direniş ekonomisi ülkenin bugün karşı karşıya olduğu sorunların çözüm yoludur. Son yıllarda yapılan müzakerelerin sonucu İran ile 5+1 ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşma oldu ve bu anlaşma ülkemize karşı uygulanan yaptırımlara engel olmak yerine, yaptırımları kalıcılaştırdı."

'NÜKLEER SANAYİ KONUSUNDA İLERLEYECEĞİZ'

İran Devrim Muhafızları Komutanı ABD’nin güvenilmez olduğunun kanıtlandığını vurgulayarak, "Trump’ın anlaşmadan çekilmesi İran’a bir hediyedir. İran’ın sorunu batıya aşık olup, batının İran ekonomisi için bir faydası olmayacağını kabul etmeyenler. İran’ın ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından ilk önceliği, batıdan bağımsızlaşması olmalı" dedi.

Caferi açıklaması şu şekilde tamamladı:

"Avrupalılar defalarca ABD’nin yaptırımları karşısında duramayacaklarını ifade ettiler. Her halükarda şu an Avrupa’ya bir fırsat verilmiş ancak bunun gerçekleşmesini uzak görüyorum. Avrupa’nın garanti vermemesi takdirinde nükleer sanayi sahasında, ülkenin iç potansiyellerine odaklanarak ilerleyeceğiz."