İranlı general: Körfez'de çıkacak herhangi bir çatışma kontrolsüz yayılır

İranlı general Gulam Ali Raşid, Körfez'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın 'kontrolsüz yayılacağını' söyleyerek, ABD'yi 'sorumlu davranmaya' çağırdı.

İranlı general Gulam Ali Raşid, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı olasılığının değerlendirildiği yönündeki açıklamalarına dair konuştu.

Fars'ın haberine göre Raşid, "Bölgede bir çatışma yaşanırsa kimse bunun ölçeğini ve süresini idare edemez" diyerek, Körfez'de çıkacak olası bir çatışmanın kontrolsüz yayılacağını söyledi.

'ABD HÜKÜMETİ SORUMLU DAVRANMALI'

Trump'ın İran'a saldırı olması durumunda "150 kişinin öleceği" açıklamasını değerlendiren Raşid, "ABD hükümeti sorumlu davranarak bölgedeki ABD askerlerinin hayatlarını korumalıdır" dedi.

İran tarafından yapılan açıklamalarda İran'ın müzakereye açık olduğu belirtilerek, çatışmadan kaçınılması istenmişti.