İranlı general: AB tek başına nükleer anlaşmasını kurtaramaz

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmayı kurtarmak için İran'la teması gündeme gelmişti.
İran Devrim Muhafızları'nın ikinci komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, anlaşmanın yalnızca AB tarafından sürdürülemeyeceğini söyledi.
Fars haber ajansına konuşan Selami, "Avrupa nükleer anlaşması konusunda bağımsız hareket edemez" diyerek, İran'ın düşmanlarının ülkeyi ekonomik yaptırımlarla baskı altında tutmaya çalıştığını belirtti.
Selami, "Direniş bu düşmanlara karşı tek yol" diyerek, diplomasinin sorunları çözmeyeceğini bildirdi.