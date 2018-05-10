İranlı general: AB tek başına nükleer anlaşmasını kurtaramaz

İranlı general Hüseyin Selami, Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsız olarak İran'la nükleer anlaşmayı kurtaramayacağını söyledi.
Dış Haberler
Perşembe, 10 Mayıs 2018 11:20

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmayı kurtarmak için İran'la teması gündeme gelmişti.

İran Devrim Muhafızları'nın ikinci komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, anlaşmanın yalnızca AB tarafından sürdürülemeyeceğini söyledi.

Fars haber ajansına konuşan Selami, "Avrupa nükleer anlaşması konusunda bağımsız hareket edemez" diyerek, İran'ın düşmanlarının ülkeyi ekonomik yaptırımlarla baskı altında tutmaya çalıştığını belirtti.

Selami, "Direniş bu düşmanlara karşı tek yol" diyerek, diplomasinin sorunları çözmeyeceğini bildirdi. 