İranlı bakandan Trump'ın OPEC açıklamasına tepki

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD Başkanı Trump'ın OPEC ülkelerine petrol üretimini artırma ve fiyatları düşürme talimatı vermesinin büyük bir küstahlık olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) yönelik açıklamalarını "küstahça" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada OPEC'e "fiyatları hemen düşürün" ifadesiyle ilgili konuşan Zengene "Bay Trump her gün piyasada belirsizlik yaratan yeni bir mesaj gönderiyor" dedi.

İran devlet televizyonunda soruları yanıtlayan Zengene "Trump'ın OPEC ülkelerine üretimi yükseltme talimatı vermesi o hükümetlere ve uluslara karşı büyük bir küstahlıktır ve piyasayı istikrarsızlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Zengene İran petrol üretimi ve ihracatının ABD baskısının bir sonucu olarak değişmediğini belirtti.

İran OPEC'e üye üçüncü büyük petrol üreticisi ülke. ABD'nin İran'dan petrol ithal eden müttefiklerine ithalatı durdurma çağrısı yapması sonrası Güney Kore altı yıl sonra ilk kez İran'dan petrol alımını durdurmuştu.

ABD İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçladığını belirtirken, İran buna karşılık bölgeden diğer ülkelerin petrol ihracatına engel olmak üzere Basra Körfezi'ni kapatabileceğinin sinyallerini veriyor.

