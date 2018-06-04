İran'la Irak arasında ham petrol takası

Irak ve İran arasında ham petrolü takası başladı. Kerkük'ten çıkan ham petrol, İran'a götürülüyor.

İran, Irak'la ham petrol takasının başladığını duyurdu. Stratejik projeyle birlikte Bağdat'ın petrol ihraç etmesi için yeni bir kanal açılmış olacak.

Press TV'nin aktardığına göre İran Petrol Bakanlığı açıklamasında Irak'ın Kerkük kentinden çıkartılan ham petrolün, tankerlerle İran'a getirildiği ve petrol rafinerilerine aktarıldığı söyleniyor. Kirmanşah, Tahran, Tebriz ve Şazend'deki rafinelere götürülen petrolün taşıma masrafı Irak tarafından karşılanıyor.

İran, sonrasında aynı hacimde petrolü Irak'a Hark üzerinden veriyor. Petrol takasının başlangıçta günde 30 bin varil olması, ancak nihai olarak 60 bin varile ulaşması bekleniyor.

Petrol takasının Kerkük petrolünün dünya pazarına ulaştırılması için yeni bir yol açtığı belirtiliyor. Kerkük petrolünün satışı, Irak merkezi hükümetiyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki kriz sebebiyle durmak zorunda kalmıştı.

Irak ve İran'ın petrolün tankerler yerine boru hattıyla taşınması için planlama yaptığı da kaydediliyor.