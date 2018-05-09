İran'la gerilim Netanyahu'ya yaradı: Halk desteği yüzde 7 arttı

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la yaşadığı gerilimin ardından arkasındaki desteği artırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, yapılan son ankete göre 120 kişiden oluşan mecliste 35 koltuk kazanıyor. Likud'un şu anda 30 koltuğu bulunuyor.

Channel 2 tarafından yayımlanan ankete göre Yeş Atid 18, Siyonist Birlik 14, Ortak Liste ise 12 koltuk elde ediyor.

Nisan ayında yapılan anketlere göre Netanyahu'nun partisine verilen desteğin yüzde 7 arttığı görülüyor. Likud, Nisan ayında seçim olması durumunda 28 koltuk elde edebiliyordu.

Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlanması ve soruşturma süreci arkasındaki halk desteğinde azalmaya yol açmış, Netanyahu'ya karşı kitlesel eylemler gerçekleşmişti.

Ancak İsrail'in Suriye'deki saldırıları ve İran'la yaşadığı gerilim, Netanyahu'nun arkasındaki desteğin artmasına yol açtı.