İran'ın uranyum stokunda artış

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkede yüzde 4,5 seviyesine çıkan zenginleştirilmiş uranyum stokunun 370 kilograma ulaştığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkede yüzde 4,5 seviyesine çıkan zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogram sınırının üzerine çıkarak 370 kilograma ulaştığını açıkladı.

Kemalvendi, ağır su stokunu da 130 tonun üzerine çıkaracaklarını duyurdu.

2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması'na göre yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı bulunan İran, en çok 300 kilogram uranyum bulundurabiliyordu. İran'ın ayrıca anlaşma kapsamında ağır su stokunun 130 tonu aşmayacağına dair yükümlülüğü bulunuyordu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmesinin ardından İran, uranyum zenginleştirme sınırlarını aşacağını açıklamıştı.