İran'ın Suriye'de kalıcı askeri üs kurduğu iddia edildi

Suriye'ye giden İran Savunma Bakanı Emir Hatemi başkanlığındaki heyetin ülkede kalıcı askeri üs kurmak için incelemelerde bulunduğu iddia edildi. Habertürk'ün bölgeden siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde 2 askeri üssün kurulacağı yerlerin belirlendiği ileri sürüldü. İran'dan yapılan açıklamada, Suriye ile varılan anlaşma gereği İranlı askeri danışmanların ülkede kalmaya devam edeceği bildirildi. Öte yandan İsrail'den Suriye'ye karşı yeni bir tehdit açıklaması geldi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberinde, Suriye'ye 24 kişiden oluşan özel bir heyet gönderen İran'ın ülkede 3 kalıcı üs kuracağı, bu üslerden ikisinin yerinin belirlendiği iddia edildi.

İranlı askeri heyetin dün Halep ve Hama bölgelerinde incelemelerde bulunduğu iddiasına yer verilen haberde, heyete başkanlık eden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve beraberindeki danışman heyetinin Halep'in kuzey ve güneybatısında bazı askeri mevkileri ziyaret ederek buradaki komutanlarla ve İran destekli milislerle görüştüğü belirtildi.

İran'ın Şam Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abulkasım Ali Nejad dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması gereği İranlı askeri danışmanlar Suriye'de kalacak" dedi. Nejad, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Habertürk'ün bölgedeki siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın üç noktada konuşlanmak istediği ancak Rusya'nın İran'ın İsrail sınır hattına yakın bölgelerde konuşlanmasına karşı çıktığı iddiasına yer verildi. Diğer taraftan Halep'in kuzeyinde kalıcı üs merkezinin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yarın itibarıyla İran'ın başlayacağı ileri sürüldü.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "İran'ın Suriye sahasından uzaklaştırılmasını isteyen ABD'nin İran'ın kalıcı üslerini hedef alıp almayacağı konusu şimdilerde oldukça merak ediliyor. Zira daha önce ABD İran'a bağlı paramiliter güçleri hedef almıştı. Ancak şimdi İran doğrudan kendi bayrağının dalgalanacağı üsler kuracak ve ABD ile İsrail'in bu konuda nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Diğer taraftan, İran'ın Halep'in kuzey doğusunda konuşlanacağı ve inşaa çalışmalarına yarın itibari ile başlayacağı askeri üssün istihbari amaçlı olacağı kaydedilirken, Türkiye sınırına yakın bir bölgeye konuşlanacak olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarına yakın bir mesafede olması dikkat çekiyor."

İSRAİL: SURİYE, İRAN HEDEFLERİNİ VURMAMIZI ENGELLERSE BUNUN BEDELİNİ ÖDER

Öte yandan İran ile Suriye arasında imzalanan askeri anlaşmanın ardından İsrail'den yeni bir tehdit geldi. Suriye Devlet Başkanı ile İran'ın vardığı anlaşmayı hedef alan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İsrail radyosuna verdiği demeçte "İran'ın Suriye'de askeri yerleşimine izin vermeyeceğiz" dedi. Katz Suriye'deki İran varlığını hedef alacaklarını ve hava savunma sistemlerinin müdahale etmesi durumunda Suriye'nin "bunun bedelini ödeyeceği" ifadelerini kullandı.