‘İran’ın petrol rafinerilerine saldırı’ önerisi!

ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önerdi.

ABD'nin İran'ı hedef alan saldırgan açıklamaları sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki gece Suudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı suçlamasının ardından Senatör Graham, Tahran’ın ‘provokasyonlarına devam etmesi’ halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önerdi.

Sputnik'in haberine göre, Graham, “İran provokasyonlarını sürdürür ya da nükleer zenginleştirmeyi arttırırsa, ABD için bu ülkenin petrol rafinerilerine saldırı seçeneğinin masaya yatırılmasının zamanı geldi. İran, örneğin rejime güçlü bir darbe indirecek, petrol rafinerilerine yönelik saldırı gibi daha reel sonuçlarla karşılaşmadıkça kötü davranışlarına son vermeyecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Washington tarafından yöneltilen suçlamaların yalandan ibaret olduğunu bildirdi.