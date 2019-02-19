İran’ın petrol ihracatı ABD yaptırımlarına karşın arttı

ABD’nin yaptırımlarına karşın İran’ın 2019 yılı başında petrol ihracatını artırdığı bildirildi.

İran’ın ham petrol ihracatının yılın ilk ayında beklenenin üzerine çıktığı, bu ay da aynı seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Reuters’ın sanayi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD’nin geçen kasım ayında İran’ın petrol ihracatına yaptırım kararı almasına karşın ülkenin petrol ihracatı ocak ayında arttı, bu ay da aynı seviyeyi korudu.

Bu durumun ABD’nin Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkelere yaptırımlardan geçici muafiyet tanımasının sonucu olduğu belirtiliyor.

Habere göre İran’dan ham petrol satın alan ülkeler muafiyetin sona ereceği mayıs ayı öncesinde İran’dan petrol alımlarını artırdı.

Refinitiv Eikon’un verilerine göre İran şubat ayında günde ortalama 1,25 milyon varil ham petrol sevkıyatı yaptı. Ocak ayındaysa bu veri günde 1,1 ila 1,3 milyon varil olarak gerçekleşti.

Reuters’a konuşan petrol sanayisinden bir kaynak bu durumun muafiyetin sona ereceği mayıs ayı öncesinde alımların artmasından kaynaklandığını söyledi.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar da göz önüne alındığında İran yaptırımlarından muafiyetin sona ermesi sonrası petrol fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanlığı Kasım 2018’de açıkladığı İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlardan Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, İtalya ve Yunanistan’a 180 günlük geçici muafiyet tanımıştı. İran muafiyet tanınan ülkelerden Yunanistan ve İtalya’nın petrol almayı sürdürmediğini, Avrupa’dan yalnızca Türkiye’nin petrol almayı sürdürdüğünü açıklamıştı.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da geçen ay yaptığı açıklamada İran yaptırımlarına getirilen muafiyet süresinin uzatılmayacağını söylemişti.

