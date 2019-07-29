İran'ın İngiliz tankere el koyma görüntüleri yayınlandı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankere el koyuşunun görüntülendiği yeni bir video yayınlandı.
İranlı Tasnim Haber Ajansı'nın yayınladığı videoda İran Devrim Muhafızları, Stena Impero adlı petrol tankerine el koymadan önce İngiliz savaş gemisine uyarıda bulunuyor.
Telsiz konuşmalarının duyulduğu videoda Devrim Muhafızları sözcüsünün savaş gemisine "Bu İran Devrim Muhafızları Donanması devriye botu. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyona müdahale etmeyin" demesi üzerine savaş gemisinin "Bu İngiliz savaş gemisi F-236. Bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halindeyiz" dediği, İran Devrim Muhafızları sözcüsünün buna karşılık "Hayatlarınızı tehlikeye atmayın" dediği görülüyor.
فیلم رهگیری هوايي #ناو_جنگي_انگلیس که نفتکش توقیف شده اخیر را اسکورت می کرد و بخشي از مکالمه نیروهای سپاه با آن منتشر شد.
نيروهاي سپاه در اين مكالمه به ناو انگليسي هشدار ميدهند كه در فرايند توقيف نفتكش دخالت نكنند.
https://t.co/fNxgIDCYKt pic.twitter.com/nzTOro31jt
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 29, 2019