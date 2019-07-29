İran'ın İngiliz tankere el koyma görüntüleri yayınlandı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankere el koymasını içeren yeni bir video yayınlandı. Videoda İran Devrim Muhafızları'nın tankere el koymadan önce İngiliz savaş gemisine telsiz yoluyla 'Hayatlarınızı tehlikeye atmayın' şeklinde uyarıda bulunduğu görülüyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankere el koyuşunun görüntülendiği yeni bir video yayınlandı.

İranlı Tasnim Haber Ajansı'nın yayınladığı videoda İran Devrim Muhafızları, Stena Impero adlı petrol tankerine el koymadan önce İngiliz savaş gemisine uyarıda bulunuyor.

Telsiz konuşmalarının duyulduğu videoda Devrim Muhafızları sözcüsünün savaş gemisine "Bu İran Devrim Muhafızları Donanması devriye botu. Tanker benim kontrolüm altında. Operasyona müdahale etmeyin" demesi üzerine savaş gemisinin "Bu İngiliz savaş gemisi F-236. Bir ticaret gemisi ile uluslararası kabul görmüş sularda seyir halindeyiz" dediği, İran Devrim Muhafızları sözcüsünün buna karşılık "Hayatlarınızı tehlikeye atmayın" dediği görülüyor.